В Махачкале школьник зарезал другого ученика

Ученик одной из школ Махачкалы смертельно ранил другого школьника ножом. Врачи не смогли спасти ребенка, он умер, сообщили в прокуратуре Республики Дагестан.

«Пострадавший скончался в больнице. Прокуратурой организована проверка, будет дана оценка профилактике правонарушений безнадзорности несовершеннолетних, а также обеспечения безопасности в школе», – пояснили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего. На месте происшествия работают специалисты, их деятельность координирует зампрокурора республики Глеб Михайлов. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования по данному делу.

Как сообщал «Новый День», в московской школе старшеклассник нанес три ножевые ранения однокласснику в ходе ссоры. Раненого мальчика увезли в больницу, а нападавший задержан за покушение на убийство.

Махачкала, Наталья Рязанова

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