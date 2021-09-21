ЧП в московской школе: ученик напал с ножом на одноклассника

В московской школе девятиклассник нанес три ножевые ранения однокласснику в ходе ссоры. Пострадавший госпитализирован. Подозреваемый в нападении на школьника задержан. Возбуждено уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошел накануне в школе №1245 на Кировоградской улице. Утром на перемене 15-летний ученик девятого класса во время конфликта трижды ударил ножом одноклассника. Учителя вызвали на месте инцидента скорую помощь и полицию. Пострадавшего доставили в Морозовскую детскую больницу с непроникающим ранением живота и шеи и порезом пальца на правой руке.

Второй школьник задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3, ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). У злоумышленника изъят нож.

Директор школы уточнила, пострадавший девятиклассник сейчас находится в больнице. «Со вторым учеником проводится беседа, с ним работают специалисты», – цитирует руководителя образовательного учреждения РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

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