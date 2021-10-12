Женщина с маленькими детьми погибла в пожаре в Вологде

Женщина с малолетними сыном и дочкой стали жертвами пожара в Вологде. Следователи выясняют обстоятельства гибели людей.

Пожар случился под утро 12 октября в здании бывшего общежития на улице Маяковского. Жильцы почувствовали едкий запах и увидели, как из одной комнаты вырывается дым. Они вызвали пожарных и попытались вынести из комнаты женщину с двумя детьми.

«В комнате проживала женщина, 2003 года рождения, у нее в гостях были родственники: женщина 1994 года рождения с пятилетним мальчиком и годовалой девочкой. Хозяйку удалось вынести на улицу, ее родственники погибли», – рассказали в управлении Следственного комитета по Вологодской области.

В МЧС рассказали, что приехали на место через три минуты, а через семь уже потушили огонь. Сейчас специалисты ведомства вместе с сотрудниками СКР работают на месте происшествия, выясняют причину случившегося.

Следователи уже выяснили, что накануне женщины выпивали. Там же нашли множество окурков, спички, а на диване были подпалины.

Пострадавшую доставили в больницу, с ней также работают психологи в связи со смертью родственников.

Ранее в Якутии случился пожар в двухэтажном жилом доме. Пожарные спасли из горящего дома женщину и двух ее детей, но позже все трое умерли.

Вологда, Наталья Рязанова

Вологда. Другие новости 12.10.21

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