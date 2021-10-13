Приморец готовил курицу-фри и отравил дымом соседских детей

Следователи передали в суд Владивостока уголовное дело о причинении смерти двум детям по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). 23-летнему местному жителю грозит срок в колонии из-за испорченного ужина, который привел к пожару.

По версии следствия, 2 марта молодая пара решила приготовить на ужин курицу во фритюре. Они поставили на плиту кастрюлю с маслом, но передержали, и оно загорелось. Вместо того, чтобы выключить плиту и накрыть емкость крышкой или одеялом, молодые люди решили залить горящее масло водой.

Столб пламени взметнулся так высоко, что поджег натяжной потолок. Из квартиры повалил густой токсичный дым.

«Дым проник через неплотности и щели соседней квартиры, где в этот момент находились дети шести и десяти лет. Угарный газ вызвал отравление у малолетних детей и они погибли», – рассказали в приморском управлении Следственного комитета.

Прокурор согласился с доказательства, собранными следователями. Дело передано в суд для рассмотрения. Жителю Владивостока грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, женщина с двумя детьми погибла при возгорании в комнате бывшего общежития в Вологде. Ранее она приехала в гости к родственнице, которая выжила в пожаре и находится в больнице.

Владивосток, Наталья Рязанова

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