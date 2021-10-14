В спрятанной в приморском лесу бочке нашли останки человека

В Находке подростки нашли останки человека в железной бочке. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи выяснили, что 11 октября подростки нашли в лесу железную бочку. Они решили сдать ее на металлолом и заглянули внутрь, чтобы проверить содержимое.

«Внутри бочки они обнаружили кости и сообщили об этой находке в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – рассказали в СКР.

Следователи отдали останки на экспертизу и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в реке Ижора в Ленинградской области прохожий нашел останки ребенка. Неизвестные в попытке скрыть преступление положили тело в сумку и притопили с помощью гири.

Находка, Наталья Рязанова

Находка. Другие новости 14.10.21

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