На Дону автоледи потеряла управление машиной и лишилась трех детей

ДТП стало причиной смерти трех человек, двое из которых дети, сообщили в УИ ГИБДД по Ростовской области. Легковой автомобиль влетел в «КамАЗ» с такой силой, что оказался в кювете.

Авария случилась на 5-м км автодороги Белая Калитва-Апанасовка. По предварительной информации, 39-летняя женщина за рулем «ВАЗ-2109» не справилась с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в «КамАЗ».

На месте погибли сыновья автоледи 20, 13 и 9 лет. Состояние женщины не уточняется.

Смертью малолетнего пассажира закончилось столкновение иномарки и грузовика под Екатеринбургом. Супруги с трехлетним сынишкой возвращались с дачи, когда сзади в них врезался «КамАЗ». Ребенок умер на месте, его родители отправились в больницу с травмами.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

Ростов-на-Дону. Другие новости 14.10.21

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