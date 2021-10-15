Читинского подростка задержали за убийство сверстницы

Полиция в Чите Забайкальского края задержала школьника по делу об убийстве. Подросток признался, что лишил жизни свою сверстницу, сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.

Около 19:00 часов 14 октября жители поселка КСК города Читы нашли тело старшеклассницы и сообщили в полицию. На место выехала оперативная следственная группа и установила, что девушка была убита. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В тот же вечер, около 21:00 часа по подозрению в совершении этого преступления задержан подросток, житель поселка КСК. При допросе с участием законного представителя, педагога, также адвоката подозреваемый признался в совершении преступления», – рассказали в ведомстве.

Сотрудники СКР уже проверили показания школьника на месте совершения преступления.

Напомним, в июле школьница из Братска Иркутской области в центре города убила подростка. Она ударила его ножом после словесной ссоры, и мальчик умер на месте. Подозреваемую взяли под стражу.

Чита, Наталья Рязанова

Чита. Другие новости 15.10.21

Директор структуры, оптимизировавшей спортшколы Челябинска, уволился после обысков. / «Дымить может до весны, если не потушить». Интервью со специалистом Гринписа (ФОТО, ВИДЕО). / Экс-президент США Билл Клинтон попал в больницу. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»