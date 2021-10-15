На Курской атомной электростанции сообщили о задымлении. При осмотре признаков горения не обнаружено. Оказалось, что причиной стала влажная уборка.

Сначала стало известно, что датчик задымления сработал на одном из турбогенераторов энергоблока №4. Позже выяснилось, что это персонал сообщил о дыме. Прибывшие на место пожарные возгорания не обнаружили.

Было установлено, что во время проведения влажной уборки оперативным персоналом на цилиндре высокого давления вода попала на горячее оборудование. Образовавшийся пар персонал принял за задымление, и, по регламенту, начальник смены станции сообщил об этом в пожарную часть, передает ТАСС.

В настоящее время энергоблок работает в штатном режиме. Радиационный фон в норме.

Курск, Зоя Осколкова

Курск. Другие новости 15.10.21

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