Российский траулер загорелся в корейском Пусане

Пожар случился на российском траулере «Генерал Трошев» в южнокорейском порту Пусан. Причиной стали действия иностранного рабочего, который использовал сварочный аппарат, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Южнокорейские рабочие проводили работы по плановому ремонту судна. Во время сварки произошло возгорание, и огонь охватил 21 кв. м. Экипаж среагировал быстро и сумел самостоятельно потушить пожар. О пострадавших не сообщается.

В прокуратуре сообщили, что уже начали проверку обстоятельств пожара и того, как на судне соблюдалась пожарная безопасность.

Напомним, один человек погиб, один пропал без вести в результате пожара на катере в Шантарском заповеднике Хабаровского края. Госинспекторы природоохраны вышли в море в районе мыса Литке, и на борту судна случилось возгорание.

Пусан, Наталья Рязанова

Пусан. Другие новости 15.10.21

Полиция сообщила о состоянии виновника ДТП, в котором погиб 18-летний курганец. / Во Владивостоке самолет сбил лису. / В Крыму рухнул еще один причал. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»