Более 10 детсадовцев пожаловались на отравление в Казани

За двое суток 11 воспитанников детского сада №16 в Казани обратились к медикам с симптомами отравления. Двух малышей оставили в больнице под наблюдением врачей, сообщили в мэрии татарской столицы.

Одного ребенка родители привели к врачу 13 октября, еще четырех – 14 октября и шесть человек обратились за помощью 15 октября. Все воспитанники ходили в одну группу, и предварительно всем был поставлен диагноз ротавирус. Позже власти заявили, что диагноз уточняется.

«Двое детей находятся в больнице с диагнозом «острая кишечная инфекция». Диагноз поставлен еще не всем малышам, нужно дождаться результатов обследования», – говорится в сообщении на официальной странице мэрии в соцсети. Состояние малышей удовлетворительное.

Сотрудники детского садика провели дезинфекцию помещения детской группы и всех игрушек. Мягкий инвентарь заменили для предотвращения новых заболевших.

Как сообщал «Новый День», СКР в Иркутской области провел проверку после отравления 14 воспитанников детского сада города Ангарска. У двух детей нашли норовирусную инфекцию.

Казань, Наталья Рязанова

Казань. Другие новости 15.10.21

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