Подозреваемый в изнасиловании волгоградской школьницы попался в Астрахани

Полиция Астрахани задержала сбежавшего заключенного, объявленного в розыск за изнасилование школьницы в Волгограде. По версии следствия, перед поимкой осужденный Дмитрий Милохов надругался над астраханкой.

Вечером 14 октября подозреваемый подкараулил женщину у гаражей рядом с жилым массивом. Там, угрожая ножом, сначала отобрал у нее телефон, а потом изнасиловал. Полиция и сотрудники Следственного комитета сумели отследить передвижения Милохова и днем 15 октября задержали его.

«Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера. Расследование находится на особом контроле руководителя управления СКР по Астраханской области Ибрагима Могушкова», – рассказали в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», Милохова объявили в розыск в Волгограде за изнасилование девочки-подростка 10 октября. Следователи выяснили, что родившийся в Ульяновске 23-летний Милохов ранее сбежал из колонии-поселения, где отбывал срок за имущественные преступления.

Ранее сотрудник колонии, откуда сбежал Милохов, сам стал фигурантом уголовного дела о халатности.

Астрахань, Наталья Рязанова

Астрахань. Другие новости 15.10.21

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