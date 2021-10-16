Дополнительные силы стянуты к ИК-1 Владикавказа

Ситуация в исправительной колонии Владикавказа стабильна, заявил уполномоченный по правам человека в республике Северная Осетия Тамерлан Цгоев. Для подавления беспорядков пришлось стянуть дополнительные силы, штаб работает над решением.
Во время беспорядков на территории ИК даже случился пожар в той части территории, где находится изолятор со спецусловиями. Никто не пострадал.
«Дали возможность сотрудникам поработать, пожарная машина заехала, все потушили», – цитирует Цгоева «Интерфакс».
На 02:00 часа по московскому времени ситуация стабилизировалась. Руководство ИК и силовики ищут способ решить ситуацию. К колонии стянули дополнительные силы, в штабе рассматривают в том числе силовой вариант подавления беспорядков. Пока договориться с заключенными не удалось.
Напомним, во время обысков двое осужденных устроили драку, с которой начались беспорядки в ИК-1 Владикавказа. В них участвуют около 200 человек.
Владикавказ, Наталья Рязанова
Владикавказ. Другие новости 15.10.21
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