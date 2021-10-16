Четыре человека стали жертвами ДТП с автобусом в Дагестане

Легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус на автодороге между Пятигорском и Махачкалой. В результате аварии погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Дагестана.

По предварительной версии, водитель LADA Priora выехал на встречную полосу и не смог избежать столкновения с автобусом. Все погибшие находились в легковой машине: водитель и три пассажира. О пострадавших пассажирах автобуса не сообщается.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Как сообщал «Новый День», в аварии с трамваем и автобусом в Казани пострадали восемь человек. Пятерых пришлось доставить в больницу.

Махачкала, Наталья Рязанова

Махачкала. Другие новости 16.10.21

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