Воронежский детдом заплатит 100 тысяч за вспышку Covid-19

Суд оштрафовал детский дом в Воронеже на 100 тыс. рублей за вспышку коронавируса среди воспитанников. Руководство пыталось скрыть факт заболевания детей и нарушало санитарные правила, сообщает ГТРК «Воронеж» со ссылкой на документы суда.

У нескольких сирот в детском доме появились симптомы коронавируса, но сотрудники попытались скрыть факт заражения. Детей отправили в больницу, но не приняли меры, чтобы защитить здоровье других воспитанников. Оставшееся от заболевших белье не продезинфицировали, как и градусник, которым измеряли температуру другим детям.

В итоге 48 сирот заболели Covid-19. На момент рассмотрения дела в Ленинском райсуде 25 детей уже выздоровели. Директор детдома признала эти и другие нарушения санитарно-эпидемиологических правил и заявила, что их устранили.

Суд назначил детскому дому штраф в 100 тыс. рублей за нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии в условиях распространения опасной инфекции (ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ).

Воронеж, Наталья Рязанова

Воронеж. Другие новости 16.10.21

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