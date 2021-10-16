В Кемерово пожар в частном доме унес жизни трех детей

Пожар в частном доме случился в поселке Веселый Кемеровской области. В огне погибли три девочки, их отца отвезли в больницу.

Около 20:00 часов 15 октября сельчане увидели, что горит соседний дом, в котором жила многодетная семья. Жители позвонили в службу спасения, а сами постарались спасти соседей. Им удалось вывести из горящего здания его 54-летнего владельца.

Пожарные сумели потушить огонь, но после нашли в доме тела трех детей. Двум погибшим девочкам было по два года, одной – четыре.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Будет назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинские по установлению причин смерти потерпевших, пожарно-техническая по определению источника и причин возгорания», – рассказали в кузбасском управлении Следственного комитета.

Следователи добавили, что семья не состояла на учете.

Как сообщал «Новый День», прокуратура в Тюмени проверяет обстоятельства пожара, в котором пострадали сразу три маленьких ребенка. Дети четырех, шести и восьми лет остались дома одни на всю ночь, когда случился пожар.

Кемерово, Наталья Рязанова

Кемерово. Другие новости 16.10.21

В Подмосковье 20 школьников отравились в столовой. / Семеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Турции. / Воронежский детдом заплатит 100 тысяч за вспышку Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»