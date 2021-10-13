В Тюмени дети, оставленные ночью без присмотра взрослых, стали жертвами пожара и попали в больницу

В Тюмени прокуратура проводит проверку обстоятельств пожара, в котором пострадали сразу три маленьких ребенка.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, возгорание произошло в три утра 13 октября в одной из квартир дома № 1 по улице Николая Гондатти. В больницу попали дети 4, 6, и 8 лет. Старший ребенок получил ожоги 1, 2 степени, младшие – отравились продуктами горения. Родителей во время пожара дома не было. Причина пожара устанавливается.

Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Ленинского района Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о противопожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Тюмень, Елена Васильева

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