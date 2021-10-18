В Приамурье полиция ищет виновных в поджоге памятника воинам ВОВ

Неизвестные подожгли памятник воинам Великой Отечественной войны в поселке Ерофей Павлович Амурской области. Полиция ищет причастных к преступлению, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сообщение об испорченном монументе поступило в полицию 17 октября. После происшествия памятник оказался покрыт копотью, памятные венки – подпаленными.

«Сообщили о возгорании памятника воинам-ерофеемцам, погибшим в годы ВОВ. Проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к произошедшему», – пояснили в УМВД.

Напомним, в конце августа трое пьяных подростков осквернили мемориал воинам ВОВ в городе Свободный Амурской области. Две девочки и парень разбросали венки и поколотили монумент. Следственный комитет возбудил дело о вандализме.

Сковородино, Наталья Рязанова

Сковородино. Другие новости 18.10.21

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