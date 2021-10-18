Начальник хабаровского РОВД требовал от работников делиться с ним премиями

Глава отдела МВД в Бикинском районе Хабаровского края попался на том, что забирал у подчиненных часть выплаченных им премий. Александр Феоктистов отстранен от должности, а его деятельность изучают сотрудники Следственного комитета.

По версии следствия, с июня по декабрь 2020 года начальник отдела требовал у подчиненных часть денежных премий. О недовольстве сотрудников ситуацией стало известно, и СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Общая сумма полученных от подчиненных денег составила 120 тыс. рублей, пишут «Вести.ру».

Александр Феоктистов работал в должности начальника отдела с 2018 года. пока его обязанности временно возложены на Владимира Гусенкова.

Напомним, экс-начальник УМВД России по Камчатскому краю стал фигурантом уголовного дела за получение взятки в 2 млн рублей. за эту сумму он согласился скрыть изъятие незаконно перевозимой рыбы и вернуть ее владельцу.

Бикин, Наталья Рязанова

Бикин. Другие новости 18.10.21

В Севастополе продавщица напала с ножом на полицейских. / СКР возбудил два дела после стрельбы в школе под Пермью. / ЕС набросился с нападками на Россию за перепись населения в Крыму. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»