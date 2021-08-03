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Вторник, 3 августа 2021, 14:57 мск

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Экс-начальник полиции Камчатки попался на взятке в 2 млн рублей

Стали известные некоторые подробности уголовного дела задержанного экс-начальника УМВД России по Камчатскому краю Михаила Киселева. Бывший высокопоставленный правоохранитель подозревается в получении крупной взятки.

По версии следствия, в июле 2020 года подозреваемый получил от предпринимателя через посредников взятку в 2 млн рублей, сообщает Следственный комитет РФ. Мзда полагалось за сокрытие подчиненными факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу.

В отношении Киселева возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ст. и 290 (получение взятки в особо крупном размере).

Как отметили в СКР, причастность полицейского к совершению преступления «подтверждается материалами проведенных сотрудниками ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий», а также «признательными показаниями посредников в передаче взятки» и «сведениями о зачислении денежных средств на его счет».

О задержании Киселева ранее сегодня сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев во время рабочей поездки в Петропавловск-Камчатский. По данным СМИ, правоохранителя задержали в Москве. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании Киселеву меры пресечения в виде заключения под стражу.

Экс-начальник УМВД по Камчатке лишился своей должности в июне этого года. Полицейского уволили после поступления информации о его злоупотреблениях по службе, сообщил министр внутренних дел РФ.

Новым руководителем камчатской полиции назначен полковник Иван Кокухин. До этого он работал замглавы УМВД по Забайкальскому краю. Сегодня Колокольцев представил нового начальника УМВД по Камчатке личному составу.

Москва, Наталья Петрова

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