Задержан отстраненный от должности экс-начальник УМВД Камчатки

Экс-начальник УМВД РФ по Камчатскому краю Михаил Киселев задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки на Камчатку. Сегодня глава МВД в Петропавловске-Камчатском представил нового руководителя краевого полицейского главка.

«Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан», – приводит слова Колокольцева пресс-служба МВД РФ.

По словам главы ведомства, дальнейшую судьбу Киселева определят следственные и судебные органы. Колокольцев при этом напомнил о «принципиальной позиции» министерства привлекать к ответственности всех виновных, «несмотря на должности, которые они занимают», и невзирая на «имиджевые потери для самого ведомства», говорится в сообщении.

По данным источника в правоохранительных органах региона, Киселев стал фигурантом сразу двух уголовных дел, передает ТАСС. Подробности расследования не раскрываются. Известно лишь, что высокопоставленного силовика задержали в Москве.

Киселев был назначен на должность начальника УМВД России по Камчатке указом президента РФ в июле 2018 года. До перевода на Камчатку с 2015 года он работал замначальника УВД Юго-Западного административного округа Москвы. В июне текущего года глава российского государства уволил Киселева с должности начальника камчатского полицейского главка.

Надо отметить, что предшественник Киселева Александр Сидоренко в сентябре 2017 года был отстранен и арестован по делу о злоупотреблениях полномочиями. В феврале 2020 года Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил его к пяти годом лишения свободы.

Новым начальником УМВД Камчатского края стал полковник полиции Иван Кокухин. До своего нового назначения он работал замглавы УМВД по Забайкальскому краю. Этот пост он занимал с 2018 года.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 02.08.21

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