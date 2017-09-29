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Дальний Восток

Главу полиции Камчатки отстранили после задержания

Главу полиции Камчатки отстранили после задержания

Начальник УМВД по Камчатке Александр Сидоренко задержан и отстранен от исполнения обязанностей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также уточнила, что в апреле 2016 года были выявлены факты неправомерного расходования бюджетных средств в УМВД России по Камчатскому краю при строительстве одного из объектов. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями» (ч.3 ст.285 УК РФ). «В ходе его расследования начальник УМВД России по Камчатскому краю Сидоренко задержан… в настоящее время он отстранен от исполнения обязанностей по должности», – уточнила Ирина Волк.

По данным ряда СМИ, 54-летний генерал-майор мог быть задержан сотрудниками ФСБ в рамках расследования уголовного дела о махинациях при строительстве вертолетной площадки Халактырского аэропорта в Петропавловске-Камчатском.

Отметим, что Александр Сидоренко стал начальником управления МВД по Камчатскому краю в 2011 году, а до этого он почти девять лет возглавлял управление уголовного розыска МВД по Республике Коми.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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