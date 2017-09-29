ФСБ задержала начальника полицейского главка Камчатки

Силовики задержали в рамках расследования уголовного дела начальника управления МВД России по Камчатскому краю Александра Сидоренко, сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах региона.

«Дело находится в производстве Шестого СУ Главного следственного управления Следственного комитета РФ», – сказал источник. Другие подробности уголовного дела он уточнять не стал. В УМВД, как и в Следственном управлении официально информацию не комментируют, как и факт задержания Сидоренко. Однако на сайте управления в разделе «руководство» Сидоренко больше не значится.

По данным ряда СМИ, 54-летний генерал-майор мог быть задержан сотрудниками ФСБ в рамках расследования уголовного дела о махинациях при строительстве вертолетной площадки Халактырского аэропорта в Петропавловске-Камчатском.

Отметим, что Александр Сидоренко стал начальником управления МВД по Камчатскому краю в 2011 году, а до этого он почти девять лет возглавлял управление уголовного розыска МВД по Республике Коми.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 29.09.17

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