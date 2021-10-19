Школьного охранника задержали за развратные действия с ученицей

Охранник одной из школ Санкт-Петербурга задержан по подозрению в развратных действиях со школьницей. Преступление совершено утром 16 октября, сообщает РЕН-ТВ.

Мать ученицы написала заявление в полицию, где указала, что ее дочь пострадала от развратных действий 71-летнего школьного охранника. Субботним утром он заманил девочку в помещение охраны под предлогом интересного журнала.

Уже 18 октября следователи вызвали подозреваемого на допрос, после которого мужчина был задержан. Следствие пока не раскрывает, признал ли охранник свою вину. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 135 УК РФ.

Как сообщал «Новый День», тренер крымской спортивной школы приговорен к 13 годам строгого режима за педофилию. Он в течение четырех лет растлевал своих юных учениц.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 19.10.21

Ударил ножом в грудь: пациент ковидного госпиталя в Петербурге напал на врача. / В Крыму сотрудник полиции ездил на машине с фальшивыми номерами. / В восточном Средиземноморье произошло землетрясение. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»