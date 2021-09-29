В Крыму детский тренер получил 13 лет «строгача» за совращение воспитанниц

Центральный районный суд Симферополя вынес приговор тренеру одной из городских спортивных школ по делу о педофилии. Мужчина на протяжении четырех лет совершал преступления против половой неприкосновенности юных учениц. Подсудимый признан виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних воспитанниц и приговорен к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

По данным следствия, подсудимый в период с 20 февраля 2017 года по 29 сентября 2020 год совершал преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних учениц.

«Приняв во внимание доводы следствия, суд назначил подсудимому наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 29.09.21

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