В Оренбурге трое полицейских задержаны за пытки подозреваемого

Следственный комитет в Оренбурге задержал трех полицейских за превышение должностных полномочий. По версии следствия, они пытались выбить из подозреваемого в краже признание.

«Трое оперуполномоченных в помещении отдела полиции, действуя умышленно, из желания улучшить показатели раскрываемости, с целью получения от доставленного гражданина желаемых показаний, применили психическое и физическое насилие», – рассказали в областном управлении СКР.

Парень вернулся домой таким побитым, что его отец тут же пошел писать жалобу на сотрудников МВД. По словам подозреваемого, его били руками, ногами, заставляли подолгу стоять в позе звезды.

Следователи готовят документы для ходатайства перед судом об аресте всех троих полицейских. Им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Напомним, за 20 лет выявили 219 фактов жестокого обращения задержанными и заключенными в семи регионах России. Были осуждены 122 силовика, из которых 43% (или 52 человека) получили условные сроки. При этом в 51% случаев уголовные дела так никогда и не возбуждаются.

Оренбург, Наталья Рязанова

Оренбург. Другие новости 19.10.21

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