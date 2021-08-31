В России в половине случаев осужденные за пытки силовики получают условные сроки

За последние 20 лет Комитет против пыток установил 219 фактов жестокого обращения с 291 задержанным и заключенным в семи регионах России. Из 122 силовиков, которые были осуждены по этим делам, 43% (или 52 человека) получили условные сроки. Об этом говорится в докладе, подготовленном комитетом, пишет РБК.

70 сотрудников правоохранительных органов были приговорены к реальным срокам заключения по делам о пытках. Чаще всего российские силовики пытают электрическим током: такой вид истязания применялся к 61 человеку. 44 человека заявили, что их избивали резиновой палкой, 41 задержанный утверждает, что его связывали. Около трети перенесли насилие, будучи закованными в наручники (94 человека).

Кроме того, в практике комитета были случаи, когда силовики пытались утопить жертву в канале, курили при задержанном, страдающем бронхиальной астмой, заставляли проглотить крышку от пивной бутылки, приседать в противогазе, применяли кипяток, бейсбольную биту, самодельную дыбу и другие методы истязания.

В 77% случаев Следственный комитет по итогам первичной проверки по жалобе на пытки отказывает в возбуждении уголовного дела. При этом в 51% случаев дело так никогда и не возбуждается. «В случае, если уголовное дело по жалобе на пытки будет возбуждено, до этого следователи в среднем шесть раз отказывают в его возбуждении», – говорится в докладе.

В комитете подчеркнули, что их анализ не может считаться «полноценной картиной, полностью отражающей общероссийскую действительность». Дело в том, что организация представлена не во всех регионах России. Официальной и полной статистики по делам о пытках в РФ до сих пор нет, на что неоднократно указывала ООН.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.08.21

В Японии нашли новый вариант дельта-штамма Covid-19. / Некоторые учебные заведения на Южном Урале встретят 1 сентября с разобранной крышей. / В Зауралье ищут водителя, который скрылся с места смертельного ДТП. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»