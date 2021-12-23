Путин рассказал, что думает о пытках в российских колониях

Во время большой пресс-конференции был задан вопрос о пытках в российских колониях. Президент Владимир Путин заявил, что намерен добиваться улучшения ситуации в пенитенциарной системе.

Вопрос задала Ксения Собчак, сообщив, что в опубликованном в Сети видеоархиве пыток фигурирует имя одного из генералов, который недавно получил повышение. Собчак также спросила, согласен ли Путин, что пытки в российских колониях носят системный характер?

«К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на другие страны, увидите – там проблем не меньше. Наверное, есть учреждения, где все выглядит благостно, но в той же Франции, в Штатах найдете много мест, каких нет даже в странах третьего мира», – ответил глава государства.

Что касается присвоения звания главе ФСИН по Иркутской области, то Путин подчеркнул, что при подписании подобных документов опирается на информацию из разных источников. «Не то, чтобы я посмотрел-обрадовался и сразу подписал», – сказал президент.

Путин напомнил, что по архиву возбуждено 17 уголовных дел, свыше десятка подозреваемых сотрудников уволены. Надо опираться на добросовестное, полноценное расследование тех преступлений, а это – явное преступление. Доводить до конца», – сказал Путин. Конечно, в местах лишения свободы и в СИЗО находятся люди, подозреваемые в совершении преступлений, но это наши граждане, заметил президент, пообещав изменения.

Москва, Зоя Осколкова

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