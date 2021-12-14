Архив с пытками в российских колониях объемом в 200 Гб вывезен во Францию

Общественная организация Gulagu.net сообщила в своем Telegram-канале, что их информатор вылетел из России во Францию с видеоархивом, в котором содержатся свидетельства пыток в российских исправительных учреждениях.

В сообщении организации говорится: «Информатор Gulagu.net смог вывезти новый архив ФСИН/ФСБ с пытками на 200 гигабайт».

Основатель проекта Владимира Осечкина сообщил, что архив, который будет доставлен в штаб-квартиру Gulagu.net во Франции, состоит из записей, сделанных в Красноярске, Забайкалье и Приморском крае в период 2016-2019 годов, – пишет Газета.ру.

«Новый архив должен показать, что пытки проходят не только в Саратове, но и в других регионах», – добавил Осечкин.

Кроме того, правозащитники анонсировали, что в декабре опубликуют аналогичные видео «из других пыточных регионов», а в 2022 году раскроют «тему с красноярским пыточным конвейером».

Следует напомнить, что Gulagu.net 9 ноября распространил видео с пытками и насилием в туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. В записях насчитывается как минимум девять эпизодов насилия над заключенными, которые происходили в 2015 – 2020 годах.

Москва, Иван Бабурин

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