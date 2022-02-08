Глава Минюста назвал пытки в российских тюрьмах профессиональной деформацией

Пытки и издевательства над заключенными в российских колониях являются проявлением профессиональной деформации надзирателей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

«Те случаи, с которыми мы столкнулись и, собственно, которые сейчас получили такой общественный резонанс, я считаю, что это проявление огромнейшей профессиональной деформации, я даже представить себе не могу, что может быть еще хуже, чем вот это», – сказал министр.

Так Чуйченко ответил на слова уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о регулярно поступающих к ней жалобах, связанных с насилием в пенитенциарных учреждениях. По словам министра, «с этим надо, конечно, что-то делать». «Надо менять ментальность», – заключил глава Минюста.

Ситуация с издевательствами над заключенными обострилась осенью 2021 года, когда в сеть попали видеоролики, подтверждающие применение насилия к осужденным. Правозащитники утверждают, что пытки в местах лишения свободы в России носят системный характер.

Москва, Зоя Осколкова

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