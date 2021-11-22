ФСИН поддерживает ужесточение наказания за пытки

Замначальника правового управления ФСИН РФ Надежда Городничина заявила, что в целом поддерживает инициативу ужесточения ответственности за пытки, – сообщает РИА Новости.

«Вопрос о выделении самостоятельного состава преступления в новую статью, я думаю, еще требует дополнительной проработки и обсуждения, поскольку высказаны различные точки зрения. Но в целом идея усиления ответственности, усиления, повышения санкций за совершение преступлений такого характера поддерживается», – сказала Городничина в понедельник, 22 ноября, на заседании в Совфеде РФ, посвященном совершенствованю законодательства по вопросам противодействия пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.

Следует напомнить, что осенью 2021 года одна из колоний Саратовской области оказалась в центре внимания общественности, когда на YouTube было обнародовано видео с сексуальным насилием и пытками осужденных. На видеосъемках, распространенных в Telegram-канале Gulagu.net рассказали, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1

Тогда УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел – о сексуальном насилии и превышении полномочий.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что возбуждено и расследуется 12 уголовных дел.

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»