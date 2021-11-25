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Четверг, 25 ноября 2021, 14:21 мск

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Путин уволил Калашникова с поста главы ФСИН

Президент России Владимир Путин уволил Александра Калашникова с должности главы Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля.

«Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в документе. Калашников занимал пост главы ФСИН с октября 2019 года.

Теперь на эту должность назначен Аркадий Гостев – генерал полковник полиции, который занимал пост заместителя министра внутренних дел с лета 2012 года.

Причина кадровых перестановок пока не уточняется.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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