Путин уволил Калашникова с поста главы ФСИН

Президент России Владимир Путин уволил Александра Калашникова с должности главы Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля.

«Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в документе. Калашников занимал пост главы ФСИН с октября 2019 года.

Теперь на эту должность назначен Аркадий Гостев – генерал полковник полиции, который занимал пост заместителя министра внутренних дел с лета 2012 года.

Причина кадровых перестановок пока не уточняется.

Москва, Зоя Осколкова

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