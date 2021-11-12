Основатель Gulagu.net внесен в базу розыска МВД

Имя основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина появилось в базе лиц, которых разыскивает российская полиция. Сам правозащитник заявил, что случайно узнал о своем статусе в России, сообщает «Интерфакс».

В базе МВД находится карточка Осечкина с указанием, что он «разыскивается по статье УК». Заочный арест был санкционирован в июле 2020 года Головинским судом Москвы. Правозащитнику заочно предъявили обвинение в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору со значительным ущербом (ч.2 ст. 159 УК РФ).

Владимир Осечкин случайно узнал и о розыске, и о действующем уголовном деле. Об этом он написал на своей странице в соцсети. Правозащитник заявил, что был вынужден уехать из России осенью 2015 года и теперь живет во Франции. К моменту его отъезда у него прошли обыски, но дело возбуждено не было.

Как сообщал «Новый День», на ютуб-канале проекта Gulagu.net опубликованы видеозаписи пыток и изнасилований в отношении осужденных, содержащихся в Саратовской области. Ролики уже стали поводом для проверок прокуратуры, ФСИН, СПЧ и возбуждения ряда уголовных дел, переданных в центральный аппарат Следственного комитета.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.11.21

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