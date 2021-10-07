Глава СКР забрал в Москву дела о пытках и изнасилованиях осужденных в Саратовской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об истязании и изнасилованиях осужденных в Саратовской области в центральный аппарат СК, сообщается на сайте ведомства. Такое решение принято в целях «наиболее полного и объективного расследования» этих резонансных преступлений.

«В рамках расследования будут проверены и установлены все обстоятельства совершенных преступлений, лица, причастные к ним, а также другие возможные эпизоды противоправных действий в отношении осужденных», – отмечается в сообщении.

Также следствие даст оценку действиям сотрудников исправительного учреждения, а также надзирающих и контролирующих органов, уточнила представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее саратовские следователи возбудили семь уголовных дел после публикации видео истязаний и изнасилований в туберкулезной больнице УФСИН России по Саратовской области. Дела расследуются по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения).

Сегодня стало известно, что в ближайшее время в СКР будут поданы заявления от 14 осужденных о пытках в саратовской тюремной больнице.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.10.21

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