О пытках в саратовской тюремной больнице сообщили еще 14 осужденных, готовятся заявления в СКР

Еще 14 осужденных заявили о пытках в саратовской тюремной больнице, сообщила адвокат пострадавших Снежана Мунтян. Юрист готовит новые материалы для обращения в Следственный комитет России в связи с издевательствами над осужденными.

«Сейчас у меня в производстве заявления 14 человек – я жду подходящего момента, чтобы подать заявления в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела», – рассказала адвокат газете «Известия», отметив, что «это только те люди, которые решились сообщить о преступлениях против них».

По словам Мунтян, к ней к ней обратились люди, которые уже освободились из мест лишения свободы, поэтому они не боятся говорить о произошедшем. «Представьте себе, сколько еще таких потерпевших пока молчат, потому что они отбывают свои сроки и боятся говорить правду», – подчеркнула адвокат.

Ранее СКР сообщил о возбуждении пяти уголовных дел после публикации видео истязаний и изнасилований в туберкулезной больнице УФСИН России по Саратовской области. Дела расследуются по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения).

Как сообщал «Новый День», на фоне резонансного скандала директор ФСИН России Александр Калашников уволил «по отрицательным мотивам» руководство саратовской туберкулезной больницы для осужденных. Также своей должности лишился начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов. Ранее сообщалось, что Федотов сам подал в отставку, а сейчас находится в отпуске. Накануне во ФСИН подтвердили, что Федотов больше не вернется на рабочее место – документы на его увольнение поданы 22 сентября «за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности».

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видеозаписи избиений и изнасилований в саратовской тюремной больнице ОТБ-1. Отмечалось, что осужденных истязают заключенные, сотрудничающие с администрацией исправительного учреждения. Ролики стали основанием для начала расследования СК РФ. Накануне правозащитники опубликовали новые видео с пытками заключенных в исправительных учреждениях Саратовской и Белгородской областей, отметив, что все ролики имеются у руководства ФСИН РФ и доказывают системный характер пыток в колониях.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.10.21

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