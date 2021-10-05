ФСИН проверяет сообщения о пытках в саратовской тюремной больнице

Служебная проверка начата после сообщений о пытках пациентов в тюремной больнице для больных туберкулезом в Саратовской области. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила в медицинское учреждение сотрудников центрального аппарата.

Сведения о нарушении прав пациентов поступили от правозащитного проекта Gulagu.net. На видео записали, как сотрудники ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области издеваются и насилуют заключенных, попавших к ним на лечение. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что у него имеется более 1000 видеофайлов ФСИН. Записи якобы подтверждают системный характер пыток заключенных в Саратовской, Иркутской и Владимирской областях.

«Для проверки достоверности информации в Саратовскую область была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России», – цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-бюро ведомства.

Напомним, глава ИК-6 и начальник оперативного отдела СИЗО-1 в Иркутске были задержаны по делу об издевательствах над заключенными. Проверка выявила множество нарушений прав человека в учреждениях ФСИН в Иркутской области.

Саратов, Наталья Рязанова

Саратов. Другие новости 05.10.21

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