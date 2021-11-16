В российских тюрьмах выявили более 100 тысяч нарушений в 2021 году

В учреждениях уголовно-исполнительной системы за девять месяцев текущего года выявили более 103 тысяч нарушений закона. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов.
«К сожалению, события текущего года показывают, что уголовно-исполнительную систему продолжает лихорадить. Об этом свидетельствует и практика прокурорского надзора. Только за девять месяцев в учреждениях УИС выявлено свыше 103 тысяч нарушений закона», – сказал генпрокурор на правительственном часе в Госдуме.
По его словам, наибольшее беспокойство вызывают нарушения прав граждан на личную безопасность. Правонарушения такого рода допускались в учреждениях Иркутской, Саратовской областей и других регионов России. Краснов подчеркнул, что лично контролирует реализацию принятых мер реагирования по всем этим фактам.
Как сообщал «Новый День», правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видеозаписи избиений и изнасилований в саратовской тюремной больнице ОТБ-1. Отмечалось, что осужденных истязают заключенные, сотрудничающие с администрацией исправительного учреждения. Ролики стали основанием для начала расследования СК РФ.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 16.11.21
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