СКР возбудил дело о насилии в саратовской тюремной больнице

Следственный комитет выясняет обстоятельства группового изнасилования осужденного в тюремной больнице в Саратовской области. Руководитель учреждения подал в отставку.

Во время доследственной проверки сотрудники СКР нашли основания для официального расследования.

«Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств», – рассказали в управлении СКР по Саратовской области.

Глава областного УФСИН Алексей Федотов на фоне разворачивающегося скандала подал в отставку, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Федотов находится в отпуске, но не планирует возвращаться с отдыха в рабочее кресло.

На сообщения о пытках и изнасилованиях в тюремной туберкулезной больнице отреагировали и органы прокуратуры. Ведомство направило сотрудников в учреждения УФСИН Саратовской области для проверки соблюдения прав осужденных на личную безопасность. Прокуроры также оценят, как сотрудники исполнительных учреждений обеспечивают соблюдение прав осужденных.

Как сообщал «Новый День», служебная проверка в учреждениях саратовского УФСИН началась после обнародования видеозаписи истязаний пациента тюремной больницы. Правозащитный проект Gulagu.net заявил, что пытки осужденных в медучреждении носят системный характер.

Саратов, Наталья Рязанова

Саратов. Другие новости 06.10.21

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