Ножи, наркотики и самогонный аппарат: заключенные устраивают бунты из-за проверок в колониях

Заключенные в колониях Саратовской области препятствуют проверкам, которые проводятся центральным аппаратом ФСИН после сообщений о пытках. Проверяющие нашли множество запрещенных предметов, изъятию которых противостоят осужденные.

«Представители центрального аппарата ФСИН России совместно с сотрудниками УФСИН России по Саратовской области в настоящее время проводят оперативно-режимные и профилактические мероприятия, которые встречают активное противодействие со стороны части осужденных. В результате обысков изымается большое количество сотовых телефонов, самодельных ножей, наркотических средств и алкогольных напитков кустарного производства», – сообщает пресс-служба ведомства.

Так в исправительной колонии №7 изъято более 20 литров алкоголя и аппарат для производства спиртных напитков, 12 сотовых телефонов, три ножа, две заточенные металлические пластины, наркотические вещества и шприцы. Заключенные устроили провокацию, выгнав на улицу ночью в мороз около 200 своих сокамерников.

Через несколько часов один осужденный напал на члена проверяющей комиссии, нанеся ему несколько ударов. Ранее этот же мужчина уже нападал на надзирателя, когда в 2014 году отбывал наказание в Нижегородской области.

За неделю до этих событий заключенных в исправительной колонии №2 напал на сотрудника. Мужчина отбывает срок за разбойное нападение и убийство.

Как сообщал «Новый День», правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видеозаписи избиений и изнасилований в саратовской тюремной больнице ОТБ-1. Отмечалось, что осужденных истязают заключенные, сотрудничающие с администрацией исправительного учреждения. Ролики стали основанием для начала расследования СК РФ.

Саратов, Зоя Осколкова

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