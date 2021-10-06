СКР возбудил новые дела о пытках в саратовской тюремной больнице, а руководство уволено

Следователи в Саратове возбудили четыре новых дела после публикации видео с истязанием осужденных в исправительных учреждениях. Теперь сотрудники СКР расследуют два дела о превышении должностных полномочий и несколько – о насильственных действиях сексуального характера, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По двум фактам действия квалифицируются как насильственные действия сексуального характера, еще в двух случаях – превышение должностных полномочий с применением насилия и угрозой его применения. Расследуются еще три дела по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ», – говорится в сообщении.

Следователи осматривают помещения тюремной туберкулезной больницы Саратовской области и допрашивают пациентов и сотрудников. Уже назначены экспертизы, в том числе экспертам отправлены предметы, изъятые во время осмотра.

«Кроме того, следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников исправительного учреждения», – добавили в ведомстве.

На фоне скандала директор ФСИН России Александр Калашников уволил руководство саратовской туберкулезной больницы для осужденных.

«Принято решение уволить по отрицательным мотивам начальника ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области Павла Гаценко, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергея Салова, начальника оперативного отдела Антона Бочкова и начальника отдела безопасности Сергея Мальцева», – рассказали в пресс-службе ФСИН России.

В ведомстве подтвердили, что начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов больше не вернется на рабочее место. Документы на его увольнение поданы 22 сентября «за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности». Ранее сообщалось, что Федотов сам подал в отставку, а сейчас находится в отпуске.

В центральном аппарате ФСИН заверили, что постоянно мониторят ситуацию с нарушением прав осужденных и виновные наказаны по всей строгости закона.

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые видео с пытками заключенных в исправительных учреждениях Саратовской и Белгородской областей. Ролики стали основанием для начала расследования. В проекте отметили, что все видео имеются у руководства ФСИН РФ и доказывают систематичность издевательств над заключенными.

Напомним, саратовский СКР уже возбудил уголовное дело о групповом изнасиловании сотрудниками тюремной больницы одного из осужденных. Начата прокурорская проверка.

Саратов, Наталья Рязанова

Саратов. Другие новости 06.10.21

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