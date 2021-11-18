Россия находится на четвертом месте в мире по числу сидящих в тюрьмах

Россия занимает четвертую позицию в мире по числу заключенных. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александр Калашников.

«По состоянию на 1 января 2021 года в учреждениях УИС (уголовно-исполнительной системы) содержалось 482 тысячи осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что на 381 тысячу меньше, чем в 2010 году», – рассказал Калашников на Международном пенитенциарном форуме в Рязани.

При этом по количеству заключенных на 100 тысяч населения Россия опустилась на 26 место. Традиционно мировым лидером по количеству заключенных являются США, где в местах лишения свободы содержатся порядка двух миллионов человек.

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ за девять месяцев текущего года выявили более 103 тысяч нарушений закона.

Москва, Зоя Осколкова

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