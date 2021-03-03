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Среда, 3 марта 2021, 13:35 мск

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В Иркутске по делу о пытках заключенных задержали главу колонии

Глава ИК-6 и начальник оперативного отдела СИЗО-1 в Иркутске были задержаны по делу об издевательствах над заключенными. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН России.

«При содействии сотрудников ФСИН России, работающих в ГУФСИН России по Иркутской области, задержаны начальник ИК-6 и начальник оперативного отдела СИЗО-1», – говорится в сообщении.

Ранее комиссия выявила множество нарушений во время проверки соблюдения прав человека в учреждениях ФСИН в Иркутской области. В связи с этим в регион направили дополнительных сотрудников из центрального аппарата ведомства.

Позже были обнаружены доказательства применения насилия к 75 заключенным в СИЗО и колониях Иркутской области. По материалам, собранным в результате проверки, было возбуждено девять уголовных дел.

Иркутск, Зоя Осколкова

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