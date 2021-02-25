В тюрьмах Иркутской области 75 человек подверглись насилию

Проверяющая комиссия ФСИН обнаружила доказательства применения насилия к 75 заключенным в СИЗО и колониях Иркутской области. Об этом сообщил директор ведомства Александр Калашников на круглом столе в Совфеде.

«Мероприятия в этом территориальном органе ФСИН России будут проводиться до полной декриминализации обстановки. Будет дана оценка деятельности каждого должностного лица, причастного к этой ситуации. В частности, в настоящее время по иркутской ситуации опрошено 1145 лиц, установлено 41 лицо, причастное к совершению насилия, установлено 75 потерпевших и примерно 90 очевидцев насилия», – рассказал Калашников.

По материалам, собранным в результате проверки, было возбуждено девять уголовных дел. Кроме того, проверяющие выявили 10 осужденных, применявших насилие в отношении других подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

В настоящее время комиссия ФСИН совместно с сотрудниками СКР и прокуратуры осуществляют прием по личным вопросам и проверяют условия содержания в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15. «С целью выявления возможных телесных повреждений медицинские работники проводят осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных», – сообщили в пресс-службе регионального главка ФСИН.

Иркутск, Зоя Осколкова

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