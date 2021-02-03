ФСИН отправит дополнительных сотрудников в Иркутскую область из-за дел о пытках в колониях

Комиссия нашла множество нарушений во время проверки соблюдения прав человека в учреждениях ФСИН в Иркутской области. В связи с этим в регион отправят дополнительных сотрудников из центрального аппарата ведомства.

Проверка организации работы по соблюдению прав человека в учреждениях ГУ ФСИН по Иркутской области началась 18 января. Поводом послужили множество жалоб на сотрудников СИЗО-1 Иркутска и ИК-6. Руководители этих учреждений были отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки.

«Представители центрального аппарата ФСИН России на протяжении нескольких месяцев будут оказывать практическую помощь сотрудникам ГУФСИН и подведомственных учреждений, а также проводить работу по сопровождению ранее возбужденных уголовных дел»,– говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что сотрудники центрального аппарата будут находиться в Иркутской области до окончания расследования уголовных дел и привлечения всех виновных лиц к ответственности.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 03.02.21

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