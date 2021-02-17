В Иркутской области начальник СИЗО был уволен за избиение заключенных

Комиссия Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) обнаружила множество нарушений в работе СИЗО-1 в Иркутской области. В результате своего поста лишился начальник изолятора.

Как сообщается на сайте ведомства, также временно отстранили от должности заместителя уволенного главы СИЗО, начальника оперативного отдела учреждения и замначальника исправительной колонии №6.

«На время проведения следственных действий руководителей указанных учреждений отстранили от работы, были назначены сотрудники, временно исполняющие обязанности начальников учреждений», – говорится в сообщении.

Ранее в СИЗО-1 был избит осужденный. СКР возбудил два уголовных дела – по статье о халатности из-за причинения «тяжкого вреда здоровью осужденного» и дело из-за «противоправных действий против осужденного».

Кроме того, несколько уголовных дел были возбуждены из-за нарушений в ИК-15, ИК-6 и СИЗО-6. Речь идет о неоднократных избиениях и пытках заключенных.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 17.02.21

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