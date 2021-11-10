Новые видео пыток в Саратовской тюремной больнице попали в сеть

В сети появилась новая подборка видеороликов об избиениях и изнасилованиях в тюремной туберкулезной больнице № 1 в Саратовской области. Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал в своем канале на YouTube записи пыток, случившихся в июле 2015 года – сентябре 2020-го.

По данным правозащитников, осужденные подвергались насилию, когда отказывались сотрудничать с руководством ФСИН или ФСБ. Сотрудники ОТБ-1 записывали акты жестокости на служебные видеорегистраторы и называли «дискредитацией объекта разработки».

Правозащитники назвали происходящее «пыточным конвейером», который курировали замглавы ОСБ УФСИН Юрий Вдовин, начальник отдела «М» УФСБ Дамир Ямбаев и другие высокие чины.

«В службах ФСИН и ФСБ более 10 лет действовало организованное преступное сообщество, которое парализовало нормальную деятельность УИС и превратило ряд учреждений ФСИН в пыточные, где массово били и истязали узников, принуждая их к самооговорам, даче «нужных» показаний, к работе в качестве негласных агентов», – говорится в комментарии Gulagu.net к видео.

Как сообщал «Новый День», первые видео с пытками в тюремной больнице появились в сети в начале октября. Следственный комитет возбудил несколько дел о превышении полномочий и изнасиловании, материалы были переданы в центральный аппарат ведомства. Совфед взял расследование под контроль, а прокуратура и ФСИН организовали проверку сообщений на месте.

После визита правозащитников в колонию №13 в Саратовской области заключенные подали еще 192 жалобы на насилие в тюремной больнице и ИК. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) организовал проверку 20 исправительных колоний и СИЗО в Кировской и Саратовской областях, Самаре, Марий Эл и Мордовии.

Саратов, Наталья Рязанова

Саратов. Другие новости 10.11.21

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