СПЧ проверит жалобы из 20 колоний и СИЗО

Правозащитники проверят 20 исправительных колоний и СИЗО в регионах, откуда поступало больше всего жалоб и заявлений. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) изучат условия содержания осужденных и проверят, не применялось ли к ним насилие.

«Планируется проверить 20 учреждений в пяти регионах: Кировской области, Саратовской, Самаре, Марий Эл и Мордовии. Пока нам дали добро, и мы должны все проверить за месяц, составляем графики», – цитирует члена СПЧ Еву Меркачеву «Интерфакс».

СПЧ внес в список колонию в Саратовской области, оказавшуюся в центре скандала о насилии в тюремной больнице. Проверяющие будут спрашивать осужденных, не применялась ли к ним жестокость, не надругались ли над ними.

В первую очередь правозащитники проверят в колониях отряды с заключенными с плохим поведением (ШИЗО). «Были обращения, что многие из ШИЗО просто не выходят», – пояснила Меркачева.

Напомним, в сети появилось видео пыток и насилия в тюремной больнице в Саратовской области. Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел об изнасилованиях и превышении полномочий, Совфед обещал контролировать ход расследования.

В конце октября заключенные исправительной колонии №13 в Саратовской области подали еще 195 заявлений о жестоком обращении и условия содержания. В колонии и тюремной больнице ведется проверка сотрудниками прокуратуры и ФСИН.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.11.21

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