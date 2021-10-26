Саратовские заключенные подали еще 195 жалоб на насилие и условия содержания

Заключенные исправительной колонии №13 в Саратовской области написали 195 заявлений после визита правозащитников в учреждение. 185 человек пожаловались на насилие в тюремной больнице и ИК, рассказал глава региональной ОНК, член Общественной палаты Саратовской области Денис Соболев.

Большинство заявлений (182) касались жестокости в отношении осужденных непосредственно в колонии. Еще в трех жалобах рассказывалось о насилии в тюремной туберкулезной больнице, ФКУ ОТБ-1. Десять заявлений содержали жалобы на условия содержания в ИК-13, пишет «Интерфакс».

Напомним, в начале октября были обнародованы видеозаписи того, как сотрудники ФКУ ОТБ-1 в Саратовской области издеваются и насилуют заключенных, попавших к ним на лечение. Позже еще 14 осужденных подали жалобы на издевательства в тюремной больнице. УФСИН и прокуратура начали проверки, а Следственный комитет возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий и о насильственных действиях сексуального характера.

Все материалы были переданы в центральный аппарат СКР, а ведомство занялось оценкой действий сотрудников исправительного учреждения, надзирающих и контролирующих органов.

Саратов, Наталья Рязанова

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