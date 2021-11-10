ФСИН уволила «по статье» 18 сотрудников в Саратовской области

Восемнадцать сотрудников УФСИН в Саратовской области лишились работы после проверки сообщений о пытках осужденных. И.о. начальника регионального ведомства Антон Ефаркин заявил, что на уровне области и страны принимаются «исключительные меры» для вскрытия всех фактов.

Ефаркин напомнил, что следствие ведется по пяти уголовным делам, возбужденным по открывшимся фактам. Руководство ведомства уже приняло меры к некоторым сотрудникам, чье участие в истязаниях вскрылось.

«Уволены со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности», – сказал Ефаркин в эфире телеканала «ГТРК-Саратов».

Ранее в сети появились новые видеозаписи пыток и изнасилований осужденных в тюремной противотуберкулезной больнице №1 в Саратовской области. Опубликовавшие ролики правозащитники заявили, что «пыточный конвейер» курировали замглавы ОСБ УФСИН Юрий Вдовин, начальник отдела «М» УФСБ Дамир Ямбаев и другие высокие чины.

Напомним, первые записи истязаний заключенных были опубликованы в начале октября. Вскоре после этого ФСИН уволила начальника ОТБ №1, руководителя и трех сотрудников самарского управления ведомства.

Саратов, Наталья Рязанова

Саратов. Другие новости 10.11.21

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