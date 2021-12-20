Будут сажать на 12 лет: Госдума рассмотрит законопроект об усилении наказания за пытки

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за пытки, организованные представителями власти. Согласно документу, за доказанные случаи истязаний заключенных будут отправлять в тюрьму на срок до 12 лет. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на главу думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Наказание предлагается усилить за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302 УК РФ) или запугивания (ст. 286 «Превышение должностных полномочий»).

«Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их в разряд особо тяжких», – цитирует Крашенинникова «Интерфакс». Нововведение, пояснил парламентарий, увеличит срок давности по таким деяниям, что позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания.

Кроме того, в статью 302 Уголовного кодекса РФ «Принуждение к даче показаний» предлагается ввести нового субъекта преступления – сотрудника правоохранительного органа. Это поможет привлекать к ответственности за пытки, в том числе и сотрудников ФСИН, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ, объяснил депутат.

Крашенников также сообщил, что в законопроекте дано более четкое определение пыток, соответствующее Конвенции против пыток от 10 декабря 1984 года. К целям пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению действий под страхом пытки.

Как сообщил источник РИА «Новости» в Госдуме, инициативу планируется рассмотреть в первом чтении уже в декабре. Точная дата еще не определена.

Как сообщал «Новый День», правозащитный проект Gulagu.net в начале октября опубликовал видеозаписи избиений и изнасилований в саратовской тюремной больнице ОТБ-1. Отмечалось, что осужденных истязают заключенные, сотрудничающие с администрацией исправительного учреждения. Ролики стали основанием для начала расследования СК России. Следственный комитет возбудил несколько дел о превышении полномочий и изнасиловании, материалы были переданы в центральный аппарат ведомства. Совет Федерации взял расследование под контроль, а прокуратура и ФСИН организовали проверку сообщений на месте.

В ноябре в сети появилась новая подборка видео об избиениях и изнасилованиях в ОТБ-1.

На прошлой неделе Gulagu.net сообщила, что архив с пытками в российских колониях объемом в 200 Гб вывезен во Францию. Архив состоит из записей, сделанных в исправительных учреждениях в Красноярске, Забайкалье и Приморском крае в период 2016-2019 годов.

На фоне пыточного скандала президент РФ Владимир Путин сменил главу ФСИН. Руководитель ведомства Александр Калашников подал рапорт об уходе в отставку. Вместо него главой ведомства указом главы государства назначен замглавы МВД Аркадий Гостев.

Москва, Наталья Петрова

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