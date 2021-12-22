Красноярский омбудсмен рассказал о «слетевших головах» после видео пыток в колонии

Уполномоченные лица проверили все три случая пыток заключенных в колониях Красноярского края, рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Марк Денисов. В опубликованном ролике показаны случаи 2015 и 2020 годов, за которые уже «полетели головы».

Ранее были обнародованы несколько видео об истязании осужденных в красноярских колониях. В региональном главке ФСИН обещали провести проверку.

Марк Денисов подтвердил, что эти случаи имели место. Но по каждому уже проведены проверки сотрудниками ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета. Приняты все нужные меры.

«Первые два эпизода относятся к 2015 году. Это не умаляет жесткости, но по ним уже проведены все мыслимые и немыслимые проверки еще до появления вот этого ролика. Я помню эту ситуацию, мы участвовали и СК, прокуратура», – цитирует омбудсмена РИА «Новости».

По третьему эпизоду «работа проводилась жестко, полетели головы». Руководство наказало даже тех, кто знал о происходящем и не сообщил. Все причастные сотрудники уволены из системы.

«Он был в 2020 году, проводилась сразу же детальная проверка. Проводилась проверка ГСУСК по Красноярскому краю, очень долго и тщательно. Они пришли к заключению, что имел место суицид, и был отказ в возбуждении уголовного дела», – рассказал Денисов.

Волна увольнений прокатилась и по УФСИН в Саратовской области после публикации видео с пытками с колонии и тюремной больнице. 18 сотрудников лишились работы по отрицательным мотивам, 11 привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности. Следственный комитет возбудил пять уголовных дел по открывшимся фактам.

Красноярск, Наталья Рязанова

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